Terme della Fratta alluvionate e ancora chiuse, le paure dei dipendenti senza stipendi. "Una situazione paradossale"

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno manifestato lunedì mattina in Piazzetta Morgagni a sostegno dei dipendenti delle terme di Fratta. Lo stabilimento è chiuso a causa degli ingenti danni causati dall'alluvione, tuttavia, spiegano Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, "già prima di questo eccezionale evento la struttura si trovava in condizioni economiche drammatiche con un difficile concordato in corso, e numero di lavoratori dimezzato".

