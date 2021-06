Maturità 2021, c'è già chi ha finito al primo giorno: "Era un esame più facile del solito, ma l'ansia c'è sempre"

Al via gli esami di maturità per l’anno scolastico 2020-21 che vedranno coinvolti, in Emilia-Romagna, 35.300 studenti. Le prove anche quest’anno non comprenderanno gli scritti ma solo un colloquio. La prova orale, come per lo scorso anno, si svolgerà in presenza e la commissione sarà interna ad eccezione del Presidente, unico membro esterno. L'esame si articola in quattro fasi. Nella prima lo studente discuterà un suo elaborato. Poi l'analisi di un testo di italiano e un colloquio interdisciplinare. Possibile anche presentare elaborati multimediali.