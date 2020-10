Medicina, Ubertini: "Gli studenti più bravi hanno scelto Forlì e Ravenna"

Dopo la partenza delle lezioni, a Forlì e a Ravenna arriva anche la cerimonia ufficiale di inaugurazione dei nuovi corsi di laurea in Medicina, alla presenza del rettore Francesco Ubertini e del presidente della Regione. Sui banchi universitari sono arrivati 95 studenti a Forlì e altrettanti a Ravenna. E dai dati della presentazione emerge che Forlì e Ravenna, pur essendo corsi appena nati, si posizionano già intorno al 13° e 14° posto nella lista delle preferenze espresse dagli aspiranti medici che hanno partecipato al test nazionale, su circa 40 sedi in cui in Italia è possibile laurearsi in Medicina.