Medicina, il 13 ottobre la prima lezione a Forlì: "Sembrava un traguardo irraggiungibile, non abbiamo avuto paura"

Enrico Sangiorgi, Prorettore dell’Università di Bologna, ha annunciato in occasione del concerto all'Arena San Domenico dedicato al personale sanitario forlivese che ha combattuto in prima linea contro il Coronavirus che il 13 ottobre sarà la data per la prima lezione nelle aule del Campus Universitario per 90 studenti selezionati del nuovo corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna nella sede di Forlì.

"Un anno fa nessuno di noi avrebbe pensato di arrivare a questo traguardo che sembrava irraggiungibile - ha detto Sangiorgi che rappresentava il Magnifico Rettore - e lo dobbiamo alla qualità della nostra sanità. I 90 studenti che studieranno qui a Forlì sono la speranza del futuro".