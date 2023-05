Meets the docs in crescita, quest'anno il festival riflette sul presente inceppato e sulla paura della fine del mondo

Tutto pronto per "Meet The Docs! Forlì Film Fest", la rassegna sul cinema documentario, in arrivo a Forlì per una cinque giorni ricca di eventi a ingresso gratuito, dal 17 al 21 maggio negli spazi dell'Exatr, luogo di rigenerazione urbana e di connessione tra arti nel cuore della città. Il tema della settima edizione che farà da cornice e filo conduttore degli appuntamenti è la fine del mondo intesa come “analisi e riflessione su mondi personali, intimi, politici e geopolitici, sociali, culturali e narrativi che intrattengono un dialogo con la possibilità di radicali e definitive modificazioni”, spiega Matteo Lolletti, il Direttore Artistico.

