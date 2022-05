Meet the docs 2022, un edizione per prendere storie dai margini e metterle al centro dell'attenzione

Forlì è pronta ad ospitare il meglio del cinema documentario: dal 18 al 22 maggio 2022 torna all’Ex Atr di viale Matteotti "Meet the Docs! Film Fest", la rassegna dedicata al cinema del reale con cinque giorni ricchi di proiezioni in anteprima, masterclass esclusive, panel tematici di approfondimento, tre matinée dedicate alle scuole del territorio, workshop, musica live, degustazioni e convivialità, offrendo al pubblico l’opportunità di incontrare numerosi registi e ospiti autorevoli. In totale circa 30 eventi concentrati in 5 giorni ricchi di stimoli.

