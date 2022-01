La Mille Miglia passerà da Forlì: "Un simbolo dell'Italia nel mondo, volano per il turismo locale"

Tecnicamente nella notte precedente saranno allestite in piazza Saffi le transenne e le strutture mobili per l'evento. Alle 6 di mattina, a distanza di 4 minuti l'una dall'altra, partiranno da Milano Marittima le auto in corsa. In piazza Saffi sarà allestito un 'corridoio' di transenne dove appunto avverrà il 'timbro' dell'avvio della tappa. Per cui i forlivesi dalle 6 e mezza fino a circa le 9 e mezza vedranno una sequenza ininterrotta di mezzi che passeranno a velocità moderata ed anche in sosta breve, un'occasione per fare una foto o stringere una mano ai piloti.