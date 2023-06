L’edizione 2023 della Mille Miglia, che si snoda in cinque giornate sul percorso Brescia, Cervia-Milano Marittima, Roma, Parma, Milano, Brescia, si è distinta per l’omaggio all’Aeronautica Militare nel suo centenario, con il passaggio della carovana nel piazzale dell'ente militare di via Solombrini, presente con mezzi e un gazebo in piazza Saffi in occasione del passaggio delle auto storiche.