Alluvione, i Vigili del Fuoco in azione con l'elicottero: soccorsa bimba ammalata di 2 anni

In Emilia Romagna 760 vigili del fuoco, di cui 400 giunti in rinforzo da altre regioni, impegnati nelle operazioni di soccorso con 250 automezzi, tra cui 25 piccoli natanti, 5 anfibi, 10 mezzi di pompaggio, 5 elicotteri e 10 droni. Oltre 1.500 gli interventi effettuati finora: 690 a Bologna, 320 a Ravenna, 310 a Forlì-Cesena, 220 a Rimini. Tra le attività il soccorso bambina di 2 anni ammalata comune di Villafranca, il soccorso di un'anziana bloccata in appartamento a Forlì in via Bologna e l'evacuazione di 40 appartamenti.