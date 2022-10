"Sfilata di Moda Mercuriale", piazza Saffi si trasforma in una passerella

Si è tenuta la terza edizione della “Sfilata di Moda Mercuriale“ che, dopo il rinvio causato dal maltempo, è stata protagonista in Piazza Saffi nella sera di venerdì. L'evento abbina la bellezza e la creatività della moda a importanti valori civici quali l’associazionismo, la voglia di stare insieme e la solidarietà in favore dell’ospedale Pierantoni-Morgagni. Sono stati oltre 40 i modelli e le modelle che sfileranno sul red carpet, accompagnati dalla verve del conduttore Andrea Vasumi, mettendo in mostra creazioni di moda affascinanti e sorprendenti.