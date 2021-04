E' giunta alla fine all'inaugurazione - con l'approdo dell'Emilia-Romagna in zona gialla - la grande mostra 2021 targata Fondazione Cassa dei Risparmi, tutta dedicata a Dante Alighieri nel 700° anniversario della morte. Forlì si segnala in questo modo a pieno titolo come "città dantesca" in occasione della ricorrenza.