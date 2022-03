210 Opere alla mostra 'Maddalena', Brunelli: "Grande sforzo per tornare alla sua figura nella storia"

Chi era davvero la Maddalena? A lei l’arte, la letteratura, il cinema hanno dedicato centinaia di opere e di eventi. Straordinaria è la ricchezza di immagini generate dal personaggio Maddalena in pittura e in scultura, che hanno dato vita a capolavori che segnano la storia dell’arte stessa e i suoi sviluppi, da Giotto a Caravaggio, da Botticelli a Tiziano, da Donatello a Crivelli a Signorelli, da Tintoretto a Rubens, da Canova ad Hayez, da Guttuso a Melotti, solo per citarne alcuni. Proprio attraverso alcune delle più preziose e affascinanti opere d’arte a lei dedicate, l’esposizione ospitata ai Musei San Domenico di Forlì - da domenica 27 marzo al 10 luglio - intende indagare il mistero irrisolto di una donna che ancora inquieta e affascina.

Leggi la notizia completa