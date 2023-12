Motociclismo, piccoli talenti crescono: un 2023 di successi per l’Mx Junior Team Loreno Race

Stagione di successi per l’Mx Junior Team Loreno Race, che da qualche anno riunisce i promettenti giovani piloti del forlivese di motocross. La stagione 2023 si è conclusa con la conquista del campionato Regionale MX F.M.I. per i riders Sebastiano Casamenti, Alessandro Casamenti e Marco Campoduni, rispettivamente nelle classi 125 junior, 65 cadetti, e 85 senior, mentre Giulio Greco ha concluso al terzo posto nella classe 85 senior, condizionato da infortuni. Il team che si è distinto in questa stagione per le affermazioni dei piloti, trae spunto da una solida amicizia tra le famiglie che sostengo i figli legati da una forte passione per il motocross, e che ogni anno affrontano le lunghe e dispendiose trasferte in giro per l’Italia, in quanto i ragazzi sono ormai assidui partecipanti al massimo campionato nazionale con gare di livello.