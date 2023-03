Movimento 5 Stelle, si presenta il nuovo coordinatore provinciale: "Elezioni? Pronti al dialogo con le liste civiche"

Presentazione ufficiale per il nuovo coordinatore del Movimento 5 Stelle di Forlì-Cesena, Mauro Frisoni. L’incontro, svolto in mattinata a Forlì si è tenuto alla presenza dei referenti regionali, Marco Croatti e Gabriele Lanzi. "La nomina dei coordinatori provinciali rappresenta il completamento del percorso di riorganizzazione interna del Movimento 5 Stelle", spiegano i referenti del Movimento 5 Stelle per l’Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi e il coordinatore provinciale di Forlì-Cesena, Mauro Frisoni.

"Un percorso difficile, complicato dalle gravi crisi attraversate dal Paese negli ultimi anni, che Giuseppe Conte ha portato a termine con grande determinazione.Il coordinatore provinciale costituirà un presidio fondamentale per garantire la nostra presenza capillare sui territori - concludono Croatti e Lanzi -. Un presidio sempre a disposizione delle comunità di riferimento. Tale funzione sarà decisiva soprattutto adesso che saranno i gruppi territoriali ad assumere una posizione centrale per l’attività politica del Movimento 5 Stelle. A Mauro Frisoni così come a tutti i neo-coordinatori va il nostro augurio di buon lavoro. Al tempo stesso, però, non potrà mancare l’apporto dei nostri attivisti, ognuno dei quali avrà un ruolo decisivo per dare voce alle istanze dei cittadini e per portare avanti le nostre battaglie".