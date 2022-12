Un gruppo di cantanti e musicisti ha voluto regalare una canzone di Natale dedicata a Forlì, registrandola in una location storica della città, il cinema Tiffany, che ha fatto da cornice al video. Grazie alla collaborazione con James Vallicelli e Angie Castellucci, e al sax Alberto Guidi, l'idea nata dal chitarrista Mattia Mersecchi. Hanno realizzato la versione natalizia di "All for love" (brano del 1993 di Bryan Adams, Rod Stewart & Sting, la band "Slow train"), i mucisisti della band "Slow train", i cantanti Giorgia D'altri, James Vallicelli e Angie Castellucci. Le riprese sono di Alex Casamenti, gli spazi del cinema sono stati messi a disposizione della parrocchia di Santa Maria Lauretana.

"All for love" in versione natalizia: alcuni musicisti forlivesi si ritrovano al Tiffany per registrare un dono ai forlivesi