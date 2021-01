Tutti in casa, ma questo è lo spettacolo sull'Appennino: la magia della neve, un'atmosfera siberiana

Inverno, montagna e magia. L'emozione che sola la neve. I grandi fiocchi, caduti fitti fitti nelle ultime settimane, hanno cambiato completamente il panorama del Parco delle Foreste Casentinesi, in particolar modo al di sopra dei 1000 metri. Un'atmosfera siberiana, che le restrizioni imposte dal covid obbligano a viverla attraverso immagini mozzafiato realizzate da Andrea Bonavita nei giorni precedenti al ritorno dell'Emilia Romagna in "fascia arancione".

La dama bianca ha dato il meglio di sè, coprendo tutto quello che la natura ha creato con la sua mano. Un candido bianco, che - al momento solamente attraverso lo schermo - ci fa immaginare le cose in maniera più morbida. Così tanta neve, anche a certe altitudini, non è la regola. E forse è proprio per questo che ci stupiamo nel vedere paesaggi ovattati, silenziosi; o provare emozioni nel vedere i fiocchi svolazzare ed osservare il suolo imbiancarsi piano piano. La magia della neve, appunto.