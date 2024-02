Nonna Maria in festa per il traguardo dei 101 anni con i ballerini di folk romagnolo

Speciale festa di compleanno ultracentenaria per la nonna Maria Canali, che festeggia il traguardo dei 101 anni. La festa si è svolta alla casa di cura “Residenza della città”. Lo scorso anno, in occasione del centenario, aveva realizzato la sfoglia e preparato per tutti gli ospiti le tagliatelle. “Non li sento questi anni”, dice nonna Maria. Al compleanno anche ballerini di folk romagnolo ed esibizione di fruste romagnole della scuola di ballo New dance club di Carpena.