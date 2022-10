Ecco la nuova mensa universitaria: "Uno spazio polifunzionale di studio e socialità. Un modello esemplare"

Non più una mensa universitaria tradizionale, ma un servizio totalmente nuovo, aperto dalla mattina alla sera, dove sarà possibile mangiare, studiare, incontrare gli amici, organizzare iniziative ed eventi. Con l’inizio della bella stagione sarà fruibile anche l’area esterna, così da potere godere appieno del verde del Campus. Er.Go, l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori della Regione Emilia-Romagna, ha affidato la gestione del servizio ad Aidoru, che già gestisce con successo il bar Volume del Campus di Cesena. In questo momento non certo facile per gli operatori economici della ristorazione collettiva, Er.Go ed Aidoru hanno condiviso un progetto coraggioso, con l’obiettivo di creare un nuovo spazio pubblico che possa essere punto riferimento per la comunità universitaria forlivese e sia aperto a tutta la cittadinanza.