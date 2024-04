Nuovi 'Ambasciatori dello sport': onorificenze agli atleti che hanno portato in alto il nome di Forlì

In occasione della seduta di Consiglio comunale sono stati consegnati i riconoscimenti di "Ambasciatore dello Sport" a giovani atleti e a professionisti che, recentemente o in passato, hanno onorato lo sport forlivese a livello internazionale. La cerimonia si è svolta alla presenza del vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo.

Tra i premiati c'è Marco Monti classe 1979. Già cintura nera 1° dan di Karate, nel 2013 è stato vice campione italiano della Federazione Italiana Pesistica (FIPE) nella specialità Distensione su panca con 193 chili e tre volte sul gradino più basso del podio, l'ultima delle quali nel 2016. Nella competizione svoltasi a Bologna il 4 ottobre 2022, si è imposto al primo posto nelle qualificazioni nazionali di distensione su panca e campionato master over 45, sollevando ben 177 chili su panca. Come pugile, è il secondo peso supermassimo ad avere disputato più incontri negli ultimi 35 anni. In particolare, nel 2002 ha battuto il pugile campione italiano dilettanti Luca Bertuzzi.

Riconoscimento anche per Andrea Schiumarini e Andrea Succi, che hanno portato a termine l'edizione 2024 della Dakar, il rally raid più famoso al mondo giunto alla 46° edizione, disputato quest'anno in Arabia Saudita. Il duo romagnolo, che si è alternato alla guida del Buggy Century CR6, è stato protagonista di una condotta di gara esemplare, con solo due gomme forate in tutta la competizione, concludendo al termine delle 12 tappe al 7° posto in categoria Ultimate T1.2 Proto 4x2 ed al 24° posto nella Classifica Generale Ultimate, primi tra gli italiani.

Premio ance per la Scuola calcio ASD di Vecchiazzano: si è particolarmente distinta nella partecipazione al torneo internazionale "Bayern Trophy" di Monaco di Baviera svoltosi ad Aprile 2023 (II anno esordienti). Per la società, è stata una importante occasione di portare una sua squadra a misurarsi in una competizione internazionale alla quale hanno partecipato ben 140 squadre provenienti da tutta Europa, ben rappresentando la città di Forlì all'estero.