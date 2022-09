Il nuovo auditorium della musica, il cui cantiere è già in corso all'ex Gil di viale della Libertà, prenderà il nome di ' Auditorium Conad – Città di Forlì' . L'intitolazione, a seguito di un percorso ad evidenza pubblica, deriva dalla cospicua sponsorizzazione da parte di Cia-Conad: il colosso della grande distribuzione alimentare, infatti, destinerà 2 milioni di euro in totale.

"L'Auditorium Conad sarà una delle migliori sale per la musica in Italia per l'acustica"