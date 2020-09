Nuovo mezzo dell'Auser: "Non solo autisti, ma amici degli anziani e disabili che trasportiamo"

Arriva un nuovo mezzo di trasporto per anziani e disabili al servizio di Meldola, Predappio e Castrocaro. Mercoledì mattina c'è stata l'inaugurazione. A rendere disponibile il mezzo sono stati i fondi dei “Progetti del Cuore”. Il servizio di trasporto sociale gratuito avrà una durata di due anni, durante i quali il servizio sarà garantito e gestito in maniera integrale: dall’allestimento del mezzo per il trasporto disabili, alla gestione delle spese (come ad esempio l’assicurazione compresa di copertura kasko).