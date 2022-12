Benemerenze della Croce Rossa, i premiati in prefettura

Si è svolta venerdì pomeriggio in Prefettura la cerimonia di consegna delle onorificenze della Croce Rossa Italiana. Un riconoscimento è stato consegnato al prefetto Antonio Corona per la collaborazione e il sostegno al Comitato. Premiati anche i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Forlì, al comando del tenente Antonio Amato (presente all'evento), per aver individuato un uomo che utilizzava indebitamente una tessera carburanti già in uso alla Croce Rossa Italiana di Forlì e che risultava abbinata ad un'ambulanza rottamata per fare numerosi pieni di carburante.

