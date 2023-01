Dal pianoforte dell'ospedale il medico incanta con le note in onore della Giornata della Memoria

In occasione della Giornata della Memoria, il dottor Andrea Ambrosini Spaltro, medico dell'Anatomia Patologica di Forlì e musicista per passione, ha eseguito alcuni brani attraverso il pianoforte, donato dal Rotary Club di Forlì all'ospedale "Morgagni-Pierantoni", di fronte a pazienti e sanitari. Tra i brani eseguiti, in onore della Giornata della Memoria, la sigla del film Schindler's list di John Williams.

Il pianoforte, un Kawaj a mezza coda di 185 centimetri, collocato in modo permanente all’Atrio del Padiglione Morgagni, è stato donato lo scorso giugno dal Rotary Club Forlì- Uno strumento musiciale per avvicinare, portare gioia e dare possibilità a chiunque passi per l'ospedale di suonare per comunicare emozioni.