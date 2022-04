Con l’apertura straordinaria di Palazzo del Merenda, giovedì sera, è ripartita la rassegna espositiva con ingresso gratuito, “Un’opera al mese" . Protagonista della serata è stato il magnifico dipinto “Il battesimo di Gesù” realizzato da Marco Palmezzano , tra i grandi artisti del Rinascimento e illustre rappresentante con Melozzo della scuola forlivese. L'iniziativa, promossa dall'assessore alla Cultura Valerio Melandri, con la direzione artistica del Dirigente alla Cultura Stefano Benetti è realizzata in collaborazione con l'Associazione Amici dei Musei di Forlì presieduta da Raffaella Alessandrini.

Il Palazzo del Merenda e il suo scalone tornano a popolarsi per una sera: in 200 per l'opera del mese