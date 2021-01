Partito da Forlì per il Friuli il mezzo speciale anti-neve dei vigili del fuoco

E' partita di prima mattina ed è arrivata nella tarda mattinata in Carnia, nelle Alpi del Friuli, per mettersi subito all'opera. Sono partiti dal comando dei vigili del fuoco di Forlì i mezzi speciali per la rimozione della neve con destinazione Udine, in rinforzo al personale regionale impegnato nella rimozione di neve e ghiaccio, dopo le copiose nevicate dei giorni scorsi. La fresa partita da Forlì è stata dislocata a Forni di Sopra.