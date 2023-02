Segreteria Pd, anche Cuperlo a Forlì: "Il congresso non è un derby, ci sia pluralismo e non si nasconda la polvere sotto il tappeto"

Giornata romagnola per Gianni Cuperlo. Nel suo giro per l'Italia che lo sta portando in tutte le regioni, da nord a sud, il candidato alla segreteria nazionale del Pd è tornato in Emilia-Romagna, a Forlì nel primo pomeriggio di lunedì per un mini tour che toccherà anche Ravenna e Cesena. Il candidato alla segreteria nazionale (corre con Stefano Bonaccini, Paola De Micheli ed Elly Schlein) ha parlato alla sede della Federazione provinciale del Pd di Forlì in viale G. Matteotti 21/b per un incontro con il comitato forlivese che sostiene "Promessa democratica", la mozione del candidato.