Per l'Unieuro un anno record per l'e-commerce: vola al 20% del business

Unieuro è il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, forte di un approccio omnicanale che integra negozi diretti (circa 270), punti vendita affiliati (circa 250) e piattaforma digitale unieuro.it. L’azienda ha sede a Forlì, dispone di una piattaforma logistica centrale a Piacenza e conta su uno staff di circa 5.400 dipendenti. Quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana dal 2017, Unieuro ha registrato ricavi per circa 2,7 miliardi di Euro nell’esercizio chiuso al 28 febbraio 2021. Ultimo ingresso nella compagine societaria è il colosso della telefonia Iliad, “che ha visto in Unieuro un investimento valido in Italia, e questo ci fa onore, in quanto Iliad fa un investimento a lungo termine e intende accompagnarci nel nostro percorso”, spiega Nicosanti.