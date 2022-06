Un pianoforte nell'atrio dell'ospedale a disposizione di tutti: il dono del Rotary

Si è tenuta giovedì pomeriggio la cerimonia di consegna di un pianoforte a coda, donato all'Ospedale Morgagni grazie ad un service del Rotary club di Forlì. Posizionato nell'atrio dell'ospedale è a disposizione di chiunque voglia suonare per allietare i presenti e le persone in attesa. Questo service nasce proprio in un momento, quello della pandemia, che ha allontanato le persone, i giovani dalla realtà, dalle proprie passioni. Il Rotary vuole dare un messaggio forte portando l'arte e la bellezza in un luogo di transito per molte persone.

