Un parcheggio intitolato a Braille. L'Uic: "Lo si insegna sempre meno ai bambini ciechi, uno sgarbo della scuola"

Nell’anniversario dell’istituzione della giornata Nazionale del Braille che si celebra annualmente il 21 febbraio come momento di sensibilizzazione nei confronti delle persone non vedenti, Il Comune di Forlì ha accolto la richiesta di intitolare una strada ad unlla figura di Luis Braille, come richiesto dall’Unione Italiana dei Ciechi. A Braille è stato intitolato il parcheggio-piazzale lungo via Zanchini, antistante l’ingresso laterale del Parco della Resistenza. Presente il Sindaco Gian Luca Zattini, il Presidente Regionale Unione Italiana Ciechi Marco Trombini.