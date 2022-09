Presentato il corso Ifts per tecnici manutentori aeronautici e l'avvio della collaborazione con la società AlbaTechnics, già insediata presso l'hangar ex Ferruzzi dell'Aeroporto di Forlì. Inoltre è stato mostrato in anteprima anche l'aereo didattico di Isaers Academy AvioLab, presente in Aeroporto, quale strumento indispensabile per la formazione dei futuri manutentori.