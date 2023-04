Economia, cultura e comunità: tutto questo c'è nella ristorazione. Un pranzo dei sindaci per ricordarlo

Economia, cultura e comunità. Sono i principi contenuti nella Carta dei valori sottoscritta in due occasioni dai sindaci di Forlì e di Cesena e dalla Confcommercio cesenate, in vista della Giornata nazionale della ristorazione i che è stata festeggiata oggi con un pranzo dei sindaci all'istituto Alberghiero Artusi. Una giornata ideata da Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) che intende valorizzare e promuovere una categoria, quella dei ristoratori, fortemente penalizzata durante il periodo della pandemia, ma che ha saputo ben presto ritrovare slancio e spirito di iniziativa nell’arte della buona tavola, in un territorio vocato da sempre all’accoglienza e al piacere della socialità.