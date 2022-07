Nasce un percorso immerso nella natura: "In America si chiama Forest Therapy, per noi è il Bosco del Benessere"

Mercoledì 13 luglio è ufficialmente nato il Bosco del Benessere a Bagno di Romagna. Passi lenti, respirazione, pause, esercizio fisico con sforzo moderato, immersi nella natura sono il modo con cui le guide accompagneranno i visitatori attraverso il movimento controllato. "In Giappone e in America si chiama Forest Therapy, per noi si chiama Bosco del Benessere, abbiamo avuto una grande accoglienza, l'energia che esprime la natura ci fa capire che ci sono dei luoghi che ci ricordano i posti più belli del territorio. Godiamo di queste bellezze e rilassiamoci", l'esortazione di Pierluigi Ricci, dell'associazione Esploramontagne.