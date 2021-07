"Due serate per tornare agli antichi fasti di Forlì capitale del liscio"

Due serate a suon di liscio, a cavallo fra tradizione e modernità, per ricordare il cinquantesimo anniversario della morte di Secondo Casadei e il suo legame con Forlì, ecco cosa ci si può aspettare alla “Grande Festa del Liscio”, che verrà organizzata in piazza Saffi sabato 4 e domenica 5 settembre. L’iniziativa, promossa dal comune di Forlì, è pianificata in collaborazione con la famiglia del Maestro e la Casadei Sonora.

Leggi l'articolo completo