"Il Carnevale delle Meraviglie" di Piazza Saffi, ecco come sarà: "Una festa per le famiglie e turisti"

Domenica 11 febbraio torna il Carnevale in Piazza Saffi, dalle 15 con ingresso gratuito. L'evento è organizzato dal Comune di Forlì, in collaborazione con l'Ufficio Turismo, "Spettacoli Eventi" e l'intrattenimento musicale di Radio Bruno. Sarà una festa da vivere e convivere, con spettacoli di animazione con artisti di strada, maghi e parate di personaggi fantastici, musica, coriandoli, stelle filanti, caramelle e altre attrazioni per grandi e piccini.