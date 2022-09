Forlì ospita la Final Four di Supercoppa LNP: "Grande spettacolo del basket in città"

La Lega Nazionale Pallacanestro e la società cestistica forlivese Pallacanestro 2.015 Forlì organizzano in città la "Final Four di Supercoppa Lnp 2022 Old Wild West", evento ospitato nelle giornate di venerdì e sabato al Palafiera. Hanno presentato l'appuntamento sportivo Daniele Mezzacapo, vicesindaco di Forlì e assessore con delega allo Sport, Giancarlo Nicosanti, presidente di Pallacanestro 2.015 Forlì e Massimo Faraoni, segretario generale della Lega Nazionale Pallacanestro.