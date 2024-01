"'Riemersi', un libro per salvare altri libri": dieci scrittori raccontano le storie dell'alluvione

Ha preso il via il ciclo d’incontri “Autori in Fabbrica” promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì. Per il primo appuntamento della rassegna è stato presentato il libro “Riemersi. Romagna 2023, storie per un’alluvione”, alla presenza tra gli altri del curatore del libro Matteo Cavezzali, della fotografa Silvia Camporesi e degli autori presenti. Presente anche il sindaco Gian Luca Zattini, e l'assessora Paola Casara. A condurre l'appuntamento Marco Viroli, coordinatore artistico della Fabbrica. Il libro è una raccolta di racconti in cui la protagonista è la Romagna.