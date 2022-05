"Lo sport fa centro", la piazza diventa vetrina del sano movimento. E i quartieri si sfidano nelle Forlimpiadi

Due giorni di sport e divertimento nel weekend in Piazza Saffi all'insegna dello sport. Sono tante le iniziative messe in campo da "Lo Sport fa Centro" in questi due giorni dedicati allo sport e al divertimento: Sabato, in Piazza Saffi, i quartieri si sfidano ad una gara di curling a pressione, mentre gli studenti delle scuole medie e superiori, dalle 15.30 alle 18.30, si sfidano al Torneo di Calcio Balilla Città di Forlì. Domenic, invece, sempre nello stesso orario, il torneo è aperto a tutti i cittadini. L'iscrizione al torneo è obbligatoria e deve essere effettuata entro il 18 maggio a: forlifitnessfun@gmail.com, indicando nome, cognome, età e data di partecipazione. Alle 16.00 si terrà una passeggiata culturale alla scoperta dei luoghi di Sant'Antonio da Padova a Forlì, a cura di Gabriele Zelli. Prenotazione obbligatoria entro il 18 maggio a: forlifitnessfun@gmail.com - Tel. 320.4322943.

Sempre domenica, dalle 10.30, non appuntamento col Mamanet: le squadre Aics Volley di Mamanet saranno in campo per far conoscere questa disciplina che permette a tutte le mamme, anche chi non ha mai praticato sport, di fare un gioco di squadra, trovarsi insieme ad altre madri, divertirsi ed aiutarsi. Alle 10 ci sarà una visita guidata sulle tracce e alla scoperta dei grandi medici cittadini, a cura di Gabriele Zelli. Prenotazione obbligatoria entro il 18 maggio a: forlifitnessfun@gmail.com – Tel. 3204322943. Infine, sia sabato che domenica, sempre in Piazza Saffi, i Quartieri di Forlì si sfidano nelle Forlimpiadi.