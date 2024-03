L'Unieuro torna al passato per la Coppa Italia: la maglia di gara ricorda quella della promozione in A1

La Pallacanestro Forlì 2.015 ha svelato la maglia ufficiale con la quale i biancorossi scenderanno in campo in occasione delle Final Four di Coppa Italia in programma il 16-17 marzo a Roma, con la squadra di coach Antimo Martino impegnata nella prima semifinale contro Cantù, sabato alle ore 16.15. Indossata per l'occasione da due modelli d'eccezione come Federico Zampini e Maurizio Tassone, la maglia dedicata all'evento offre chiari richiami al glorioso passato della pallacanestro forlivese, a partire dalla colorazione, con la seconda maglia di colore blu, che verrà utilizzata in semifinale, così come quella indossata da Forlì nel 1990, quando l'allora Jolly Colombani conquistò la promozione in Serie A1.