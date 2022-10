Dopo due anni torna la "Forlì-Bertinoro", la Marcia della Pace: "Soffiano venti di guerra, vogliamo dare un segnale importante"

C'è grande fermento per la settima edizione della Marcia della Pace Romagna, che si terrà domenica 9 ottobre, con partenza da Forlì in bicicletta (piazza Saffi, ore 9.00) e ritrovo da Cesena presso l'Ippodromo (ore 9.00) e poi da Forlimpopoli (ritrovo alle 9:30 al Parco Urbano) a Bertinoro a piedi fino ai giardini della Rocca. La Marcia si collega simbolicamante a due persone che tanto hanno fatto in questa direzione: Annalena Tonelli di Forlì e padre Ernesto Balducci di Grosseto. L'iniziativa celebra la loro azione e ricorderàchi ha ideato la Marcia nel nostro territorio: la compianta Katia Zattoni che nel 2012 ricopriva il ruolo di assessore del Comune di Forlì.

I marciatori hanno quattro obiettivi: sostenere la porposta di legge che istituisce in Italia un Dipartimento per la Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta, a livello europeo istituire i Corpi Civili di Pace Europei (una proposta già presente nel Parlamento europeo sin dal 1995 e conferma- ta anche da studi di fattibilità), chiedere al governo italiano che firmi e promuova il Trattato di proibizione delle armi nucleari dell'Onu, entrato in vigore il 22 gennaio 2021; per rispondere all'aggressione russa dell'Ucraina organizzare una Carovana della Pace con destinazione le aree di conflitto dell'Ucraina.

Inoltre il 14 ottobre e il 28 ottobre, nella sede del Centro Pace di Forlì si terranno due conferenze per ricordare la figura di Annalena Tonelli (insieme all'Associazione Darsi Pace e al Comita to per la lotta contro la fame nel mondo) e il 28 ottobre la figura di padre Balducci (insieme al Centro Pace di Cesena). Per ulteriori contatti ed informazioni sulla Marcia, potete contattare per Forlì il Centro Pace di Forlì, via Andrelini nr. 59, tel.327.8622022; email: forli.centropace@gmail.com, per Cesena il Centro Pace di Cesena, via Chiaramonti 46, tel. 331.1509059; email: centropace.cesena@gmail.com