Cambia il lavoro nel quartiere generale Unieuro, Nicosanti: "Se le persone stanno meglio, producono di più"

Con i suoi ricavi da 2,7 miliardi di euro e un 2020 da record nonostante la pandemia, Unieuro sceglie per la sua nuovo quartier generale di investire su Forlì, resistendo alle sirene che vogliono tutte le grandi sedi direttive a Milano. Ma non solo, sceglie di scommettere sul centro con un'operazione che non è solo di trasloco in un edificio storico e prestigioso, ma proprio una rivoluzione totale di concepire il lavoro.