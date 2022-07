Ha scritto la dichiarazione dei diritti della donna: alla scoperta di Olympe de Gouges

Cresce la rassegna letteraria estiva del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole in collaborazione con Castrumcari e con il contributo della Regione Emilia-Romagna. Sono undici quest’anno gli autori che presenteranno le loro opere nelle piazze, nei luoghi d’arte e cultura della città fino al 17 settembre alle ore 21. Dopo il primo appuntamento con i thriller di Stefano Tura, giornalista, ex inviato di guerra, e oggi responsabile della Sede Regionale Rai per l'Emilia Romagna, giovedì sera i partecipanti sono andati alla alla scoperta di una donna rivoluzionaria, Olympe de Gouges, a cui dobbiamo le Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina. Ospiti della sera Thomas Casadei, professore ordinario di Filosofia del diritto al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia – Unimore, dove insegna anche Teoria e prassi dei diritti umani e Didattica del diritto e media education e Valentina Maestroni, responsabile del Centro documentazione donna di Modena. "La dichiarazione sovversiva. Olympe de Gouges e noi" è una narrazione, in forma di graphic novel realizzata con grande professionalità e perizia da Claudia Leonardi, di alcuni aspetti rilevanti della sua riflessione e attività culturale e politica, nonché di dieci voci che mettono a fuoco una serie di questioni-chiave, che da esse emergono: uguaglianza e differenza; libertà; giustizia; teatro; parola; suffragio; cittadinanza; lavoro; schiavitù e oppressione; rivoluzione.