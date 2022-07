Le tratte servite saranno due, una nazionale per Palermo e l'altra per la città polacca di Katowice. Entrambe le rotte avranno la frequenza di 4 voli settimanali. La partenza è prevista per settembre. Forlì ha salutato l'arrivo di Ryanair nel salone comunale con lo slogan "Welcome back in Forlì Ryanair".

