"Una grande estate per l'Arena San Domenico": apertura show con piramidi umane, poi grandi nomi e il liscio di Casadei

Quindici eventi, tra cui un'apertura con uno show di acrobati. Accademia Perduta-Romagna Teatri ha presentato la proposta artistica e culturale della stagione estiva dell'Arena San Domenico. A snocciolare gli eventi in programma il direttore artistico Ruggero Sintoni. L'estate forlivese, da giugno ai primi di settembre, si anima con tantissime iniziative nello spazio realizzato in forma di Arena nella prestigiosa e bellissima cornice del secondo chiostro del San Domenico. E' un calendario di eventi che accontenta qualsiasi fascia d'età e per tutti i gusti all'insegna dello slogan "Ogni sera uno spettacolo". Il programma presenterà infatti musica di vario genere e concerti, spettacoli, cinema, commedie dialettali, incontri culturali, spettacoli comici.

VIDEO - La presentazione della kermesse

L'Arena 2022 si apre il 10 giugno e si chiude il 2 settembre, con un cartellone che prevede 67 serate che daranno spazio a numerose associazioni culturali e altri soggetti organizzatori, accogliendo 200 spettatori, ma con disponibilità fino a 400 posti a seconda delle richieste. La partenza è affidata ad uno sperttacolo a cura di Accademia Perduta aperto alla città e gratuito dal titolo "The Black Blues Brothers Show". Oltre ai contributi concessi ai soeggetti e alle associazioni partecipanti, l'Amministrazione Comunale è intervenuta con un ulteriore contributo indiretto ai partecipanti attrezzando l'Arena con un service performante per un valore complessivo di oltre 50mila euro. Questo allo scopo di migliorare la qualità di ogni evento, garantire un risparmio economico per i soggetti organizzatori delle serate ed dare più tempo per fare le prove.

VIDEO - La proposta di Accademia Perduta