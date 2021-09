Unieuro 2.015, il presidente Nicosanti: "Il Palafiera è tra i più belli d'Italia. Ma ha 30 anni, li sente tutti e va adeguato"

L'inizio di campionato è dietro l'angolo. E la Pallacanestro Forlì 2.015 si è ritrovata martedì sera al Padiglione delle Feste del Grand Hotel di Castrocaro per "Back To Live", l'appuntamento che apre la stagione dei biancorossi con la presentazione ufficiale della squadra alla presenza del presidente Giancarlo Nicosanti Monterastelli, del general manager Renato Pasquali, del coach Sandro Del'Agnello, di tutto il roster e dei soci della società con sede in via Corridoni.

Momenti di ironia e risate collettive hanno fatto da cornice alle diverse tematiche affrontate da Nicosanti. Dalla capienza dei palazzetti (che passerà dal 35 al 50%, ma con l'auspicio di arrivare in tempi brevi al 75% prima di un ritorno alla normalità) all'ingresso di nuovi soci e alla presentazione prossimamente di un nuovo progetto in collaborazione col Comune. In rappresentanza dell'amministrazione comunale erano presenti il vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo e gli assessori Andrea Cintorino e Paola Casara. Con la promossa di un nuovo look in futuro per il Palafiera.

Al momento di aggregazione, unione e condivisione, accanto alla squadra, c’erano anche i ragazzi del settore giovanile, che, con simpatia ed esuberanza, hanno interagito i giocatori della squadra senior tra domande scherzose e divertenti. A fare il punto sulla realtà biancorossa sono stati poi il responsabile marketing Andrea Balestri, e con lui il presidente dell’attività giovanile, Riccardo Pinza, ed il responsabile tecnico del settore giovanile Lorenzo Gandolfi. La serata è poi continuata con la cena nello "Salone Piacentini" del “Grand Hotel di Castrocaro – Long Life Formula". A fare gli onori di casa Lucia Magnani, amministratore delegato di Long Life Formula.