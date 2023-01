Nuovi voli da e per Forlì, le destinazioni presentate una a una: l'aeroporto ci investe 7,2 milioni

Le 18 tratte sono state definite “andando ad analizzare i risultati, i giorni e gli orari più performanti della scorsa stagione di ogni singola rotta”, aggiunge Gilardi. Questo ha fatto sì che si sia agito per ottimizzare i costi e per non far volare più aeromobili semi-vuoti. Per questo sono stati anche ridefiniti gli aerei che avranno base a Forlì: un Boeing 737-700 da 148 posti e un più piccolo Atr72-600 da 68 posti.

Leggi la notizia completa