Presepe vivente dei bambini, la tradizione è confermata grazie ad un filmato

L'emergenza sanitaria da covid-19 non mette nel cassetto il tradizionale Presepe Vivente dei Bambini, organizzato dai Centri Educativi Domus Coop con la collaborazione delle Scuole La Nave, dell’Associazione “Gli Elefanti” e di tante realtà educative, scuole, associazioni e parrocchie di Forlì. L'edizione 2020 vivrà in una formula alternativa. Non si svolgerà in centro storico, per evitare assembramenti, ma attraverso un video che racconta l’attività e l’esperienza che si sta vivendo nei Centri Educativi Domus Coop e nelle Scuole La Nave.

"Quando, in accordo con il Comune, abbiamo deciso di non rappresentare il Presepe Vivente - racconta Massimo Fabbri, responsabile dei Centri Educativi Domus Coop – eravamo ben consapevoli che stavamo rinunciando a qualcosa di importante per noi e per la città. Il Presepe in Centro Storico con tutti i ‘nostri’ bambini e ragazzi, accompagnato dalla grande partecipazione popolare, è sempre stato un momento molto sentito. Tuttavia ci sembrava riduttivo lasciar passare questo tempo segnato dal Covid-19 senza mettere a tema il Natale, senza proporre un gesto significativo per noi, per i ragazzi e per la città".

È nata così l’idea di realizzare un video: "La bella notizia è che, pur dentro a questa situazione, bambini, ragazzi ed educatori hanno voglia di mettersi in gioco per raccontare il Natale con creatività e rinnovato desiderio - rivela Fabbri -. Per riuscirci abbiamo chiesto l’aiuto di alcuni amici: l’attore e scrittore Giampiero Pizzol, il pittore Franco Vignazia e il videomaker Paolo Montanari. Pizzol ha scritto il testo poetico sul Presepe, al quale Vignazia si è ispirato per la realizzazione del dipinto che accompagna il video. Ogni realtà ha fatto ricorso alla propria creatività per raccontare il Presepe".

I ragazzi del Centro Educativo Charlie Brown hanno realizzato le varie scene del Presepe Vivente presso la Parrocchia di Coriano e hanno costruito e dipinto delle sagome a grandezza naturale dei personaggi del presepe per il video. I bambini del Centro Educativo San Martino hanno costruito un grande plastico del presepe e insieme ai ragazzi delle Medie hanno riprodotto celebri dipinti della Natività, mettendo in scena i quadri viventi. L’Associazione “Gli Elefanti” ha costruito un presepe lavorando sul significato delle statuine.

Ogni classe della Scuola Primaria e Secondaria di I° grado La Nave durante il periodo d’Avvento ha lavorato sui personaggi del presepe tradizionale creando cartelloni, allestendo presepi in classe o nell’atrio della scuola e realizzando, in costume, scene di vita sul presepe. "Tutti questi contributi sono stati assemblati con cura da Paolo Montanari in un video che mette a tema il Natale e il Presepe con una creatività diversa, ma altrettanto autentica. Il Presepe Vivente dei Bambini 2020 è diventato una nuova stupenda occasione di vivere questo periodo coinvolgendoci con tutti i nostri ragazzi", conclude Fabbri.