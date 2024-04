Supermercato Crai, presidio davanti alla Provincia. La rabbia dei dipendenti: "Difendiamo il nostro posto di lavoro"

E' stato organizzato un altro presidio dei lavoratori e delle lavoratrici della Crai di via Balzella, questa volta in piazza Morgagni. Infatti, dopo una serie di manifestazioni davanti al supermercato Crai, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil sono stati convocati in Provincia per il tavolo istituzionale su questa crisi aziendale che riguarda 21 addetti. Il passaggio da Crai a Mood Maison porterà a quasi il 50% di esuberi, nei confronti di lavoratori con più di 30 anni di servizio. Presenti alla manifestazione Mirela Koroveshi (Cgil), Matteo Fabbri (Cisl) e Anna Lisa Pantera (Uiltucs), che hanno annunciato la convocazione di un nuovo tavolo, con le istituzioni che hanno richiesto la presenza di tutte le parti.