Prevenzione delle malattie cardiovascolari, grande afflusso alla clinica mobile in piazza Saffi

Anche Forlì ha partecipato a "Tieni in forma il tuo cuore!", la campagna promossa dalla Regione Emilia-Romagna per informare i cittadini sui rischi delle malattie cardiovascolari e per prevenire e ridurre i danni. Al centro del programma di sabato scorso una giornata di screening e consulenze gratuite per la valutazione del rischio in vere e proprie cliniche mobili, tramite un camion truck in Piazza Saffi con una clinica mobile, un’equipe di professionisti della sanità si è dedicato a tre diversi tipi di check-up gratuiti: determinazione dell’assetto lipidico e glucidico, con un prelievo di una goccia di sangue capillare; rilevazione dei principali parametri vitali, come pressione arteriosa e indice di massa corporea (Bmi); e screening della fibrillazione atriale asintomatica.