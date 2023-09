Partono le scuole, il sindaco ai bambini: "Apprezzate l'amico, anche quando non è d'accordo"

Il sindaco Gian Luca Zattini e l'assessora Paola Casara, in occasione della prima campanella, hanno visitato la scuola Anello Rivalti, dell'Istituto Comprensivo numero 1, alla presenza della dirigente scolastica Giuliana Marsico e del corpo docente. I piccoli allievi si sono radunati in cerchio nell'atrio dell'istituto, ascoltando le parole degli amministratori comunali. "Per i genitori ed i nonni è una giornata di grandi emozioni - le parole del sindaco -. Il momento dell'inizio è sempre bello ed importante. Vi invito ad avere sogni, aspirazioni e capacità di fare squadra, gruppo e rispettarvi. Apprezzate l'amico, anche quando non è d'accordo. Apprezzate le diversità. E' l'inizio di un percorso lungo, ma ogni difficoltà si supera".