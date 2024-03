Autobus, Start Romagna e il problema delle corse saltate: "Per studenti e lavoratori casi limitati, 3 su 100"

Arrivano segnalazioni sulle corse autobus saltate. Sull'argomento tiene a puntualizzare Roberto Sacchetti, presidente di Start Romagna, che parla di casi limitati per studenti e lavoratori. "Quando non si può fare a meno cerchiamo che avvengano negli orari non di punta di utilizzo del servizio. Su 100 corse urbane quando va male ne saltano 3, prevalentemente per guasti di mezzi. Sulle extraurbane stiamo garantendo il 100% del servizio".

La problematica, prosegue Sacchetti, "è legata anche alla carenza di autisti, che è presente in tutto il nord Italia e Europa. Abbiamo costituito una Academy per andare incontro all'esigenza di prendere la specifica patente di guida, senza gravare economicamente sui giovani, ma i lavori su turnazioni e che interessano il sabato e la domenica creano sempre meno interesse".